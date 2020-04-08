ارتفاع وفيات "إسرائيل" لـ71 حالة والإصابات 9404

ارتفع عدد حالات وفيات الاحتلال بفيروس كورونا المستجد إلى 71، بعد وفاة 6 أشخاص الليلة الماضية، في حين ارتفع عدد الإصابات إلى 9404.

وقد أعلنت ما تسمى بوزارة الصحّة، عن وفاة سيدة (67 عامًا) في مشفى رمبام بحيفا، ومسنّ (97 عامًا) في مشفى سوروكا ببئر السبع ومسنّين في مشفى إيخيلوف بتل أبيب.

فيما سجلت أمس، 6 وفيات و344 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل عدد الإصابات إلى 9248 مصابا، وصفت حالات 8075 بسيطة، و189 متوسطة و149 خطيرة و117 موصولين بجهاز التنفس الاصطناعي.

ولفتت إلى أن 725 مصابًا يتلقون العلاج في المستشفيات، من ضمنهم الحالات الخطيرة والمتوسطة، فيما يخضع 5967 مصابين للعلاج المنزلي، بينما تستقبل الفنادق التي أُعدت لمصابي كورونا 704.

ووفقًا للبيانات المسجلة، فإن 770 مصابا تماثلوا للشفاء، في حين أوضحت أنها تقوم بدراسة ملفات 1017 مصابًا لتحويلهم لمراكز العلاج المناسبة.

وقد ألزمت الوزارة بارتداء الكمامات الواقية، عند الخروج من المنزل لمنع تفشي فيروس كورونا.