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إصابة صياد بعد مهاجمة بحرية الاحتلال قوارب الصيادين غرب بيت لاهيا

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 08:45 - 08 ابريل 2020
بحرية الاحتلال بحرية الاحتلال
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أصيب صباح اليوم الأربعاء 8/4/2020، أحد الصيادين بعد أن هاجمت بحرية الاحتلال "الإسرائيلي" قوارب الصيادين غرب بيت لاهيا شمال قطاع غزة، وأطلقت النار عليهم.

وأوضحت نقابة الصيادين في بيان صحفي، أن بحرية الاحتلال هاجمت قوارب الصيادين غرب بيت لاهيا ومنعتهم من مزاولة مهنة الصيد التي يعتاشون منها.

وأضاف النقابة، أن بحرية الاحتلال أطلقت النار على الصيادين، مما أدى لإصابة الصياد إبراهيم أمين رشدي أبو وردة في يده وساقه، حيث تم نقله للمستشفى.

كما أصيب مركب الصياد بأضرار متوسطة.

وتواصل بحرية الاحتلال بشكل يومي استهداف مراكب الصيادين واعتراضهم وتهديدهم بلقمة عيشهم.

بحرية الاحتلال تصيب صياد1
بحرية الاحتلال تصيب صياد
بحرية الاحتلال تصيب صياد2
بحرية الاحتلال تصيب صياد3
 

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