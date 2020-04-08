إصابة صياد بعد مهاجمة بحرية الاحتلال قوارب الصيادين غرب بيت لاهيا

أصيب صباح اليوم الأربعاء 8/4/2020، أحد الصيادين بعد أن هاجمت بحرية الاحتلال "الإسرائيلي" قوارب الصيادين غرب بيت لاهيا شمال قطاع غزة، وأطلقت النار عليهم.

وأوضحت نقابة الصيادين في بيان صحفي، أن بحرية الاحتلال هاجمت قوارب الصيادين غرب بيت لاهيا ومنعتهم من مزاولة مهنة الصيد التي يعتاشون منها.

وأضاف النقابة، أن بحرية الاحتلال أطلقت النار على الصيادين، مما أدى لإصابة الصياد إبراهيم أمين رشدي أبو وردة في يده وساقه، حيث تم نقله للمستشفى.

كما أصيب مركب الصياد بأضرار متوسطة.

وتواصل بحرية الاحتلال بشكل يومي استهداف مراكب الصيادين واعتراضهم وتهديدهم بلقمة عيشهم.









