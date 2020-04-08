كورونا حول العالم: الوفيات تتخطى الـ80 ألفاً وأميركا تسجل أعلى وفاة يومية

تجاوزت وفيات فيروس كورونا المستجد حاجز الـ80 ألفاً، فيما استطاعت دولة أن تتغلب عليه في 10 أيام فقط، بينما تعجز أمريكا عن النهوض بعد أن سجلت أعلى حصيلة وفاة يومية.

فقد تخطت حصيلة وفيات فيروس "كورونا" المستجد 82 ألفا، فيما بلغ عدد الإصابات 1,430,141 إصابة، حول العالم.

وحققت السلطات النيوزيلندية نجاحاً مذهلاً، في الآونة الأخيرة، بعدما فرضت العزل الصحي وقيود التنقل، لعشرة أيام فقط.

وبحسب صحيفة "واشنطن بوست"، فإن عدد حالات الشفاء من (كوفيد 19)، وصل إلى 65، بينما رصدت 54 إصابة جديدة، وهذا يعني أن من يتعافون في البلاد أكثر ممن ينتقل إليهم الفيروس.

وتراجع عدد المصابين بالوباء العالمي في نيوزيلندا، لليوم الثاني على التوالي، رغم تسريع وتيرة الكشف عن الفيروس، وهو مؤشر مبكر على أن "كورونا" آخذ في الانحسار.

وفي أمريكا، توفّي حوالى ألفي شخص جرّاء فيروس كورونا المستجدّ خلال الساعات الأربع والعشرين الفائتة، في أعلى حصيلة يومية على الإطلاق يسجّلها بلد في العالم منذ ظهور وباء كوفيد-19، بحسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز.

وأظهرت بيانات الجامعة التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن كوفيد-19 أنّ الوباء حصد في الولايات المتّحدة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة أرواح 1939 مصاباً بالفيروس، ليصل بذلك العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن الوباء في هذا البلد إلى 12.722 حالة وفاة من أصل 396.233 ألف حالة إصابة.

وسجّلت الولايات المتّحدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 29.609 إصابات بالفيروس، بحسب المصدر نفسه.

والولايات المتحدة هي الدولة الأولى في العالم من حيث عدد الإصابات المعلن عنها بالوباء، كما أنّها تسجّل منذ أيام حصيلة وفيات يومية تزيد عن الألف ممّا يعني أنّها قد تتخطّى قريباً إسبانيا (13.798 وفاة) وربّما تلحق بركب إيطاليا التي تتصدّر حالياً عدد الوفيات الناجمة عن كوفيد-19 في العالم بإجمالي 17.127 وفاة.

في روسيا، أبلغ رئيس مركز أبحاث حكومي الرئيس فلاديمير بوتين، أن مختبراته جاهزة لإجراء تجارب سريرية على البشر للقاح تجريبي ضد فيروس كورونا اعتبارا من نهاية حزيران/يونيو.

يأتي ذلك، فيما سجلت روسيا 7497 إصابة بفيروس كورونا و58 حالة وفاة.

وقال رينات ماكسيوتوف رئيس مركز فيكتور لعلوم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية، أحد أكبر مراكز البحث الحكومية في روسيا، إن مختبره اقترح مرحلة أولى من التجارب السريرية لثلاثة لقاحات على 180 متطوعاً بدءاً من 29 حزيران/يونيو.

وكشف ماكسيوتوف عن جاهزية مختبراته لإجراء هذه التجارب خلال لقاء عبر الفيديو تمّ بين بوتين ورؤساء مراكز الأبحاث الروسية الكبرى.

وقال لبوتين إن "مجموعات من المتطوّعين قد تشكّلت"، مشيرا إلى أن الكثيرين أبدوا رغبة بالمشاركة. وأضاف "تلقينا حتى الآن أكثر من 300 طلب" لأشخاص يريدون المشاركة في التجارب.

قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين إن البر الرئيسي سجل 62 إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم الأربعاء، بزيادة 32 حالة عن اليوم السابق، كما ارتفع عدد المصابين الوافدين من الخارج.

وبذلك يرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في بر الصين الرئيسي إلى 81,802 والوفيات إلى 3333.

وفي دول أوروبا، سجلت إيطاليا الثلاثاء 604 وفيات و3039 إصابة جديدة، مما يرفع إجمالي الوفيات فيها إلى 17,127، والإصابات إلى أزيد من 135 ألفا.