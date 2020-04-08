ترامب ينتقد إدارة منظمة الصحة لوباء كورونا ويهدد بتعليق المساهمة الأمريكية

انتقد الرئيس الاميركي دونالد ترمب، اليوم الأربعاء، طريقة ادارة منظمة الصحة العالمية لوباء كورونا، مهددًا بتعليق دفع المساهمة الماليّة الأميركية.

وقال ترمب في مؤتمرصحفي بالبيت الأبيض حول تطوّرات الوباء في أمريكا: "سنعلّق (دفع) الأموال المخصّصة لمنظّمة الصحّة العالمية"، من دون مزيد من التفاصيل.

وتراجع ترامب في قوله إنّه لم يقرّر تعليق الدفع بل يعتزم فقط درس هذه الإمكانية: "أنا لا أقول إنّني سأفعل ذلك، بل سندرس هذه الإمكانية".

وشنّ الرئيس الأمريكي هجوماً حادّاً على المنظمة الأممية، وكتب في تغريدة على تويتر أنّ "منظّمة الصحّة العالمية أخفقت حقاً. (...) الغريب أنّها مموّلة بشكل كبير من الولايات المتحدة لكنّ تركيزها منصبّ على الصين".

يشار إلى أن هجوم ترمب يتزامن في الوقت الذي تخطّت فيه حصيلة وفيات كوفيد-19 في الولايات المتحدة 11 ألفاً في حين بلغ عدد المصابين بالوباء في هذا البلد أكثر من 385 ألف حالة.