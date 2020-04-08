أسعار العملات مقابل الشيكل اليوم 8/4/2020

تترنح أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم8/4/2020 قليلاً في الأسواق المحلية في فلسطين، بين الارتفاع والانخفاض خاصةً بعد انتشار "فيروس كورونا" المستجد.

وتعاني أسعار صرف العملات مقابل الشيكل في فلسطين عامة وقطاع غزة على وجه الخصوص، من الانخفاض منذ ما يقارب الثلاث شهور إلا أنها تحسنت قليلاً ووصلت لمستويات لم تصل لها منذ 3 سنوات بعد تفشي فيروس كورونا.

وتحظى أسعار صرف العملات مقابل الشيكل باهتمام شريحة كبيرة من المواطنين، خاصةً التجار منهم، فيحرصون على قراءة الأخبار المتعلقة بالعملات.

وقد سجلت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم 8/4/2020 وفقاً لبنك فلسطين:

شراء

3.5600 دولار/ شيكل

4.9500 دينار / شيكل

3.8300 يورو/ شيكل

0.7085 دولار / دينار

1.0765 يورو/ دينار

بیع

3.5800 دولار/ شيكل

5.0638 دينار / شيكل

3.0952 يورو/ شيكل

0.7200 دولار / دينار

1.0890 يورو/ دينار