آخر إحصائية لكورونا.. 82 ألفا حصيلة الوفيات في العالم وأميركا تسجل أعلى نسبة

في أخر إحصائية لفيروس كورونا حول العالم، توفّي حوالى 2000 شخص جرّاء العدوى بـ "كوفيد-19" المستجدّ في أمريكا خلال الـ24 الماضية، لتسجل في أعلى نسبة يومية منذ تفشي الوباء حول العالم.

ووفق بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز، فإن فيروس كورونا أنّ حصد في الولايات المتّحدة في الـ24 ساعة الماضية أرواح 1939 مصاباً بالعدوى، ليرتفع عدد الوفيات لـ(12.722) حالة وفاة من أصل 396.233 ألف حالة إصابة.

وأظهرت بيانات الجامعة التي تعتبر مصدرًا موثقًا، أن الولايات المتّحدة سجلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 29.609 إصابات بالفيروس.

وتعد أمريكا الدولة الأولى في العالم من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا، ومنذ أيام ترتفع حصيلة الوفيات لديها، ما يعني أنّها قد تتجاوز إسبانيا التي وصل عدد وفياتها إلى (13.798 وفاة)، وربّما تلحق بركب إيطاليا التي تتصدّر حالياً عدد الوفيات الناجمة عن كوفيد-19 في العالم بإجمالي 17.127 وفاة.

روسيا: 7497 إصابة و58 حالة وفاة بفيروس كورونا

أكد رئيس مركز أبحاث حكومي الرئيس فلاديمير بوتين، أن مختبراته جاهزة لإجراء تجارب سريرية على البشر للقاح تجريبي ضد فيروس كورونا اعتبارا من نهاية حزيران/يونيو.

ووفق السلطات الروسية، فقد سجلت حتى اللحظة 7497 إصابة بفيروس كورونا و58 حالة وفاة.

وقال رئيس مركز فيكتور لعلوم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية رينات ماكسيوتوف، إن مختبره اقترح مرحلة أولى من التجارب السريرية لثلاثة لقاحات على 180 متطوعاً بدءاً من 29 حزيران/يونيو.

وكشف ماكسيوتوف عن جاهزية مختبراته لإجراء هذه التجارب خلال لقاء عبر الفيديو تمّ بين بوتين ورؤساء مراكز الأبحاث الروسية الكبرى.

وقال لبوتين إن "مجموعات من المتطوّعين قد تشكّلت"، مشيرا إلى أن الكثيرين أبدوا رغبة بالمشاركة. وأضاف "تلقينا حتى الآن أكثر من 300 طلب" لأشخاص يريدون المشاركة في التجارب.

الصين: تسجيل 62 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وفي بؤرة تفشي فيروس كورونا، قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين إن البر الرئيسي سجل 62 إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم الأربعاء، بزيادة 32 حالة عن اليوم السابق، كما ارتفع عدد المصابين الوافدين من الخارج.

ويرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في بر الصين الرئيسي إلى 81,802 والوفيات إلى 3333.

إيطاليا: 604 وفيات و3039 إصابة جديدة

وفي دول أوروبا، سجلت إيطاليا الثلاثاء 604 وفيات و3039 إصابة جديدة، مما يرفع إجمالي الوفيات فيها إلى 17,127، والإصابات إلى أزيد من 135 ألفا.