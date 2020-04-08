طقس فلسطين 8/4/2020: انخفاض درجات الحرارة وأمطار خفيفة الجمعة

من المتوقع أن يكون طقس فلسطين اليوم الأربعاء 8/4/2020، منخفض الحرارة وأجواء باردة نسبياً نهاراً في الجبال ومعتدلة في المناطق المنخفضة ، مع استمرار تواجد السحب في السماء.

وتتهيأ الفرصة لتساقط زخات محلية خفيفة في بعض المناطق الشمالية ، وفي ساعات الليل يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة وتكون الاجواء باردة نسبياً ، وتكون الرياح جنوبية غربية ثم تتحول الى شمالية غربية.

ويوم الخميس، لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة ، بحيث تكون الأجواء باردة نسبياً بوجه عام ، مع فرصة محدودة لتساقط زخات محلية خفيفة في بعض المناطق ، وتكون الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية.

ويوم الجمعة، يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة ، وتهطل الأمطار في مناطق واسعة من شمال ووسط البلاد بمشيئة الله وتكون غزيرة نسبياً في بعض المناطق، وفي ساعات الليل تكون الأجواء باردة بشكل لافت في معظم المناطق مع فرصة لزخات محلية متفرقة، وتكون الرياح جنوبية غربية ثم تتحول في المساء والليل الى شمالية غربية ، مع هبات نشطة في الجبال.