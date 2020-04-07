تفاصيل وأسباب وفاة معلمة أثناء التعليم عن بعد في الامارات

أعلنت وسائل الاعلام الاماراتية مساء اليوم وفاة معلمة اثناء التعليم عن بعد بمدينة العين الاماراتية يوم أمس الاثنين.

ونعت وزارة التربية والتعليم في الامارات المعلمة الراحلة عائشة عيسى علوي عمر العيدروس التي وافتها المنية أثناء تأدية واجبها في تدريس الطالبات عن بعد في مدرسة أم كلثوم للتعليم الثانوي.

وقالت التربية والتعليم في بيان لها: "ببالغ الحزن والأسى.. تتقدم وزارة التربية والتعليم باحر التعازي والمواساة لذوي المعلمة عائشة علوي عمر العيدروس، معلمة الحاسوب في مدرسة أم كلثوم في مدينة العين".

وتبلغ المعلمة عائشة 44 عامًا وهي أم لبنت في الفرقة الرابعة بجامعة الإمارات، وولد في الصف الحادي عشر بإحدى المدارس الخاصة.

وفاة معلمة اثناء التعليم عن بعد

شقيق المعلمة عائشة روى تفاصيل وفاة شقيقته قائلًا: "لم تكن تشتكي من أي مرض، وما حدث قضاء الله وقدره».

وأضاف: "كانت تؤدي واجبها في تعليم طالباتها وخلال عملية الشرح شعرت بألم مفاجئ في الصدر وتوقف نبض قلبها ليعلن عن وفاتها بشكل آليم".

،وتابع قوله: "قمنا بإتمام إجراءات الدفن في نفس اليوم واقتصر الأمر على الأسرة فقط بسبب ما تشهده البلاد من أزمة فيروس كورونا".

ولفت إلى أن العائلة تقبل العزاء عن بعد سواء من خلال الاتصال الهاتفي أو الـ«واتس أب» فقط، وذلك تنفيذاً للتعليمات الحكومية الهادفة لمنع التجمعات ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا.

وتلقت عائلة الفقيدة فور اعلان وفاة معلمة أثناء التعليم عن بعد اتصالاً هاتفيًا من وزير التربية والتعليم قدم خلاله خالص تعازيه ومواساته للأسرة.

وأكد على حزن الميدان التربوي على فقد معلمة مشهود لها بالكفاءة والخلق قامت بتعليم وتخريج أجيال من الطالبات على مدار عملها الممتد على مدار 20 عاماً.