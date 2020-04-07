تفاصيل رحلة مركبة "بيبي كولومبو" إلى عطارد والزهرة

من المقرر أن تعبر مركبة الفضاء "بيبي كولومبو" (BepiColombo) سماء الأرض على مسافة قريبة جدا من سطحها تبلغ 12,677 كيلومترا فقط وذلك في صبيحة يوم الجمعة 10 نيسان/أبريل 2020 وفقًا لوكالة الفضاء الأوروبية إيسا ووكالة الفضاء اليابانية جاكسا.

ونشرت الوكالتين تفاصيل الرحلة واللقاء المرتقب بين مركبة "بيبي كولومبو" والأرض، وحددت كثير من المواقع الفلكية تفاصيل الاقتراب وإمكانية رؤية المركبة وقت وصولها الحضيض مع الأرض في حوالي الرابعة والنصف صباحا بتوقيت مكة المكرمة.

ستكون المركبة وفقًا للوكالتين مرئية بواسطة المناظير الفلكية والتلسكوبات فقط، وستظهر كجرم سماوي لكنه سيكون أخفت مما تستطيع العين المجردة أن تراه بحوالي 12 مرة.

يُشار إلى ان المسافة تساوي قطر الكرة الأرضية، والمركبة في طريقها نحو هدفها التي أطلقت لأجله وهو كوكب عطارد أقرب وأصغر كواكب المجموعة الشمسية، لتكون بذلك ثالث مركبة فضاء تزور هذا الكوكب.

يذكر أن مركبة "مارينر10" زارت كوكب عطارد بين عامي (1974-1975)، ومركبة "ماسنجر" زارته بين الأعوام (2008-2015).

متطلبات زيارة الكواكب

أطلق اسم "بيبي كولومبو" على المركبة تيمنا بعالم الميكانيكا الفضائية الرياضي الإيطالي "بيبي كولومبو" الذي كان أول من أضاف تعديلا على مدار مركبة "مارينر10"، وجعل زيارتها لعطارد ممكنة وناجحة.

ولإطلاق مركبة فضاء نحو أحد الكواكب الخارجية كالمريخ والمشتري وزحل يلزم علماء الميكانيكا معرفة الطاقة الكلية للمركبة لحظة خروجها من جاذبية الأرض إلى مدار الإفلات، والسرعة اللازمة كي تتخذ مدارا أطول من مدارها حول الأرض.

فإذا كانت ستزور كوكبا داخليا كالزهرة أو عطارد فإن على العلماء ان يبطئوا سرعتها بمقدار معين وقت عبورها بالكوكب الذي سيعمل على أن تبطيء سرعتها، وهو ما سيكون من شأن "بيبي كولومبو" يوم 10 نيسان/أبريل الجاري مع الكرة الأرضية.

تفاصيل المهمة الطويلة

كانت "بيبي كولومبو" -وهي مركبة يابانية أوروبية مشتركة- قد أطلقت يوم 20 أكتوبر/تشرين الأول 2018، وخرجت من الأرض متخذة مدارا حول الشمس منذ ذلك الحين، وتعود الآن كي تنطلق من الأرض لآخر مرة نحو كوكب الزهرة، حيث ستطوف به مرتين، الأولى في أكتوبر/تشرين الأول 2020، والثانية في أغسطس/آب 2021، لتغادره نحو هدفها عطارد الذي ستطوف به ست مرات، قبل أن تتخذ مدارا ثابتا حوله.

ويقدر أن تبلغ المركبة هدفها يوم 2 أكتوبر/تشرين الأول 2021، أي بعد حوالي شهرين من مغادرتها كوكب الزهرة، وبعد 3 سنوات من مغادرتها الأرض، وتقطع "بيبي كولومبو" خلال كامل رحلتها 9 مليارات كيلومتر، وهو ما يفوق المسافة بين كوكب بلوتو والشمس.

وقبل أن تتخذ مدارا حول عطارد في 5 ديسمبر/كانون الأول 2025 ستكون "بيبي كولومبو" قد دارت حول الشمس 18 مرة، وقامت في كل دورة بمناورة تبطيء سرعتها، تماما كالتي ستعملها مع الأرض في لقائها المرتقب.

ومن المفترض أن تدور "بيبي-كولومبو" حول المريخ حتى عام 2027، ويمكن تمديدها حتى 2028.