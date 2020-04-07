رابط التصويت في برلمان شعيب 2020

أعلن موقع برلمان شعيب 2020 اليوم الثلاثاء، عن فتح باب التصويت للمرشحين في انتخابات برلمان شعيب العام الجاري.

ويشارك مجموعة من الشباب المبدعين من مختلف الدول العربية في برنامج شعيب الذي يعتبر برنامج مجتمعي حقوقي تفاعلي.

تستند فكرة البرنامج على تشكيل برلمان شعبي منتخب من قبل الجمهور، يناقش هموم ومشاكل المنطقة العربية.

برنامج برلمان شعيب 2020

ويعتبر البرنامج من أبرز البرامج المهمة في الوطن العربي، ويتكون من 16 حلقة تكون مدة كل منها نصف ساعة بحد أقصى.

ويتم بحضور مراسل مضيف يرافق جلسات البرلمان، ومناقشة جلسات برلمان شعيب الموضوعات المرفوعة المعتمدة من قبل لجان البرلمان.

ويتكون برلمان شعيب من 12 عضوًا يتم انتخابهم من قبل الجمهور سنوياً، إضافة لرئيس البرلمان شعيب.

ويتم انتخاب الأعضاء بشكل سنوي ولا يقيد العضو أو المترشح بعدد مرات الترشح مجدداً لعضوية البرلمان.

أما مدة الفترة البرلمانية سنة ميلادية واحدة، وهي موزعة على 16 جلسة، ويترأس شعيب البرلمان أربعة فترات متتالية.

التصويب في برلمان شعيب

ويتكون برلمان شعيب من ثلاث لجان:

الأولى تعنى بالقضايا الحقوقية التي تناقش العديد من قضايا الأسرة وشؤون أفراد المجتمع والحريات العامة

الثانية لجنة العلوم والمجتمع

الثالثة هي للشؤون الاقتصادية والسياسية العربية

ويتم انتخاب الأعضاء بشكل سنوي ولا يتم تقيد العضو أو المترشح بعدد مرات الترشح مجدداً لعضوية البرلمان،.

وبحسب ما ورد بالموقع الإلكتروني المخصص للتصويت برلمان شعيب.