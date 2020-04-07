بعد مبادرة السنوار حول ملف الاسرى.. نتنياهو يعلق وحماس ترد

أكد الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، أن المبادرة التي طرحها رئيس الحركة في غزة يحيى السنوار حول ملف الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة، ألقت بالكرة في ملعب حكومة الاحتلال الإسرائيلي بأن تتخذ خطوات ايجابية لتحريك ملف الأسرى من جديد.

وأوضح قاسم في تصريحات صحفية، بأن المبادرة التي طرحها السنوار تقوم على إطلاق الاحتلال سراح أسرى من كبار السن والنساء والمرضى والأطفال مقابل أن يقدم القسام خطوة إيجابية في الموضوع.

وجاء رد حازم قاسم عقب تصريح رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والذي أعلن فيه عن جهوزيته لتحريك سريع للملف عبر وسطاء، وذلك عقب المبادرة التي طرحها السنوار قبل أيام عدة.

وكان السنوار قال: "يمكننا أن نقدم تنازلًا جزئيًا في ملف جنود الاحتلال الأسرى لدى الحركة مقابل إفراجه عن الأسرى الفلسطينيين كبار السن والمرضى والنساء والأطفال، كمبادرة إنسانية في ظل أزمة فيروس كورونا".