هل يجوز افطار شهر رمضان في زمن فيروس كورونا؟

أكد مجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة أن اللجنة انتهت إلى أنه لا يوجد دليل علمي - حتى الآن - على وجود ارتباط بين صوم شهر رمضان والإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح مجمع البحوث الاسلامية في بيان له مساء الثلاثاء، أن عدم وجود دليل علمي للإفطار في شهر رمضان يبقي أحكام الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بالصوم على ما هي عليه من وجوب الصوم على كافة المسلمين.

وأشارت أن الصوم وفقًا لأحكام الشريعة واجب شرعًا إلا من رُخص لهم في الإفطار شرعا من أصحاب الأعذار.

يذكر أن لجنة البحوث الفقهية بمجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة عقدت جلسة طارئة رقم 13 لبحث تداعيات فيروس كورونا ومدى تأثيره على صيام شهر رمضان.

وجاء عقد الجلسة الطارئة بحضور كبار الأطباء وجهات التخصص الطبي بفروعه المختلفة، وممثلين عن منظمة الصحة العالمية وعدد من علماء الشريعة بالأزهر الشريف.