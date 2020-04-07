صحة غزة: انتهاء الحجر لـ888 مستضافًا في مراكز الحجر الصحي

اكدت وزارة الصحة في غزة، وصول كمية محدودة وغير كافية من مواد الفحص المخبري من الجهات الدولية ولكنها كمية محدودة وغير كافية، مطالبًا الوزارة الصحة برام الله ومنظمة الصحة العالمية و الجهات المعنية بتوفير مواد الفحص بشكل مستمر.

وأعلن الوزارة خلال الإيجاز اليومي مساء اليوم الثلاثاء، على لسان الناطق باسم الوزارة د. أشرف القدرة، انتهاء إجراءات الحجر الصحي لـ 888 مستضافاً في مراكز الحجر الصحي، مشيرة إلى أن مبينهم من بينهم 198 من الطواقم الطبية والشرطية والخدمات المساندة والنظافة بعد إتمام كافة الفحوصات المخبرية الطبية للاطمئنان على سلامتهم.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة د. اشرف القدرة، إنه سيتم خلال اليوم انهاء الحجر الصحي لـ 130 مستضاف داخل مركز مسقط جباليا و مدرسة القطامي ومستشفى الامل من بينهم 25 من الطواقم الطبية والشرطية والخدمات المساندة.

ودعا القدرة، المستضافون الذين غادروا مراكز الحجر الصحي لاتباع الارشادات التي وضحت لهم من خلال الفريق الطبي خلال مغادرتهم لمراكز الحجر، بما في ذلك المكوث في المنزل خلال الاسبوع الاول مع تجنب الاختلاط وعدم التزاور وتحقيق التباعد الاجتماعي.

وأكد، أن الجهات الحكومية تتابع انفاذ كافة الاجراءات والسياسات لمواجهة فيروس كوفيد 19.

وأشار إلى أن المختبر المركزي أتم 489 فحص مخبري خلال اليومين السابقين لإتمام انهاء الحجر الصحي للمستضافين كانت جميعها سلبية، لافتًا إلى تسجيل إصابة مساء أمس، بفيروس كورونا في قطاع غزة من بين المحجورين وحالته مطمئنة.

وذكر القدرة، أن اجمالي الحالات التي تم تسجيل اصابتها بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية في قطاع غزة 13 حالة، مشيرًا إلى تعافي 6 حالات منها ونقلت الى مركز الحجر الصحي في معبر رفح بينما بقيت 7 حالات تحت المتابعة الصحية في مستشفى العزل بمعبر رفح.

كما أكد أن وزارة الصحة تتواصل مع كافة الجهات المعنية على مستوى وزارة الصحة برام الله ومنظمة الصحة العالمية والجهات الأممية المختلفة، لتوفير مواد الفحص المخبري بشكل مستمر.

وشدد القدرة، على أن وزارة الصحة بغزة لديها القدرة الكاملة في المختبر المركزي على اجراء الفحص المخبري دون الحاجة لإرسالها خارج قطاع غزة، وما يترتب عليه من مشقة وضياع وقت وجهد وتأخر في انهاء الحجر الصحي للمستضافين.