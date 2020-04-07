وزيرة الصحة: شفاء 18 حالة من مصابي فيروس كورونا في رام الله وبيت لحم

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، د. مي الكيلة شفاء 18 حالة من مصابي فيروس كورونا في رام الله وبيت لحم.

و أكدت الكيلة في تصريح لها خلال الايجاز الصحفي اليومي أن عدد المتعافين في فلسطين من مرض كورونا ارتفع الى ٤٢ مصاب ٣٦ في الضفة الغربية وست حالات في قطاع غزه

و أشارت الى أن المتعافين سيسمح لهم بالعودة لمنازلهم مع الالتزام بالحجر المنزلي لمدة 14 يوماً.

وحول البدائل التي قدمتها لوزاره الصحة بعد اغلاق مستشفى ثابت ثابت في مدينه طولكرم، قالت وزيرة الصحة انه سيتم اخلاء المصاب منه واخلائه بالكامل وتعقيمه وهذه العمليه تحتاج الي اربعة ايام، حيث سيكون البديل في حينها لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين في المدينة مستشفى الزكاة الخاص و مركز عتيل الطبي.