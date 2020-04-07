استقرار سعر صرف الدولار امام الجنيه في البنوك المصرية

استقر سعر الدولار اليوم فى بعض البنوك العاملة فى مصر، خلال تعاملات اليوم وسجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 15.68 جنيه للشراء، 15.78 جنيه للبيع.
و جاء تداول سعر صرف الدولار في البنوك المصرية كما يلي:
سعر الدولار في البنك المركزي المصري
15.69 جنيه للشراء.
15.79 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
15.68 جنيه للشراء.
15.78 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك مصر
15.68 جنيه للشراء.
15.78 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك القاهرة
15.70 جنيه للشراء.
15.80 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك أبو ظبى الإسلامي
15.70 جنيه للشراء.
15.80 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي
15.70 جنيه للشراء.
15.80 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك الإسكندرية
15.69 جنيه للشراء.
15.79 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك عودة
15.70 جنيه للشراء.
15.80 جنيه للبيع.