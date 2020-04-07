الصحة: نفاد أدوات فحص كورونا من غزة يهدد جهود الوزارة بالسيطرة على الوباء

أكد مدير دائرة الطب الوقائي الدكتور مجدي ضهير بغزة، توقف إجراءات فحص عينات فيروس كورونا قطاع غزة توقفت، جراء نفاد الأدوات الخاصة بالفحص في وزارة الصحة.

وقال ضهير في تصريح خاص لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، إن تأخر وصول الأدوات اللازمة للفحص يؤثر سلبًا على جهود وزارة الصحة في غزة للتعامل مع تفشي فيروس "كورونا كوفيد-19".

وأضاف أن أدوات الفحص المستخدمة في التحقق من إيجايبة أو سلبية العينات عنصر أساسي لا يمكن الاستغناء عنه للسيطرة على انتشار فيروس كورونا في قطاع غزة.

وأوضح، ضهير أنه من المتوقع أن تصل الأدوات اللازمة لفحص عينات كورونا من وزارة الصحة برام الله اليوم الثلاثاء.