ايران: نمر بمرحلة ادارة ازمة كورونا و سنسيطر على المرض في غضون 40 يوما

توقّع وزير الصحة الإيراني، اليوم الثلاثاء، أن تتم السيطرة على فيروس كورونا في البلاد في غضون الأربعين يوما المقبلة.

وأوضح وزير الصحة في كلمة أمام البرلمان، أن البلاد تعيش الآن مرحلة إدارة أزمة فيروس كورونا وليس السيطرة عليه.

وأكّد أن ما بين 30% و50% من الأسرّة في المستشفيات شاغرة، كما يوجد 15 ألف سرير لقضاء مرحلة نقاهة المصابين.

وفي وقت سابق، حذّرت وزارة الصحة من أن يصل انتشار فيروس كورونا إلى الذروة مرة أخرى في العاصمة طهران، وذلك بسبب الحركة الكبيرة للمواطنين في الشوارع.

وبلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في إيران حتى الآن 60500 إصابة، وتم تسجيل 3739 حالة وفاة.