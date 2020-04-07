مصير جثث المسلمين المتوفين بفيروس كورونا في أمريكا يثير جدلاً

أثار موضوع التصرف بجثث المسلمين المتوفين بفيروس كورونا في أمريكا جدلاً في صفوف المسلمين هناك.

و ترفض الجالية الإسلامية بنيويورك ونيوجيرسي حرق الجثث العائدة للمواطنين العرب والمسلمين المقيمين بالولايات المتحدة، الذين توفوا نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.

وقال الصحفي المصري المتخصص في الشأن الأمريكي، محمد العالم، إن مجلس الأئمة المسلمة لولايات نيويورك ونيوجيرسي أشار إلى تكفله بإجراءات ومصاريف الدفن الخاصة بالعرب والمسلمين الذين تم الإعلان عن وفاتهم بمستشفيات الولايتين، بعد أن تخطى عددهم 200 حالة.

وأكد الصحفي على أن المجلس خاطب السلطات الأمريكية وأبلغها بتعاليم الشريعة الإسلامية التي ترفض فعل حرق جثة المسلم وتجرمه، وأن المجلس سيقوم بالإشراف على عملية الدفن بالمقابر المخصصة للمسلمين بالولايتين.