"إسرائيل" تصادق على فرض حظر التجول الكامل وتقسّم القدس لـ7 أحياء

صادق الاحتلال "الاسرائيلي"، اليوم الثلاثاء، على قرارات الاغلاق وحظر التجول الكامل في الكيان "الاسرائيلي".

وأفادت وسائل الاعلام العبرية، بأنه تم عقد اجتماع حكومي عبر الفيديو كونفرانس، ناقش خلاله الوزراء أنظمة الطوارئ المتعلقة بالقيود على حركة المرور وتقليص النشاط الاقتصادي.

وأكدت أن الحجر الصحي سيبدأ اليوم الساعة 7 مساءً ، مشيرة إلى ذلك سيحد من حركة المرور من مدينة إلى أخرى، فيما سيدخل حظر التجول حيز التنفيذ غدًا في الساعة 3 مساءً ، ما لن يسمح بحركة المرور خلال العطلة التي تهدف إلى الاحتفال بعيد الفصح في المنازل.

وأوضح المصادر العبرية، أنه سيتم تقسيم الأحياء في القدس إلى 7 أحياء، مبينة انه سيتم تقييد حركة المرور بينها في محاولة لمنع انتشار الفيروس خلال فترة عيد الفصح.

ووفق الاعلام العبري سيكون الإغلاق على المراحل التالية:

الثلاثاء – 19:00: بدء تنفيذ الإغلاق بحيث يمنع الخروج الأشخاص من البلدات التي يسكنون فيها حتى الساعة 20:00 يوم السّبت.

وبحسب ما ورد في المسودّة التي من المفترض أن تصادق عليها الحكومة الإسرائيليّة، فإنه "من الرابعة مساء الثلاثاء، حتى الثامنة مساء السبت، يمنع التزوّد بالطعام أو الدواء أو المستحضرات الضرورية والحصول على خدمات ضروريّة إلا في بلد السكن. إلا في حالات لا تتوفر فيها هذه الحاجيّات في البلد، فيسمح الحصول عليها من البلد المجاور".

وتضيف الفقرة "الخروج من مكان السكن، لشخص أو لأشخاص يسكنون في نفس المكان ستكون مسموحة فقط لمكان عام لا يبعد 100 متر عن مكان السكن".

الأربعاء – 15:00: توقف المواصلات العامّة ما عد سيارات الأجرة.

الأربعاء 19:00 حتى الخميس 7:00: ستغلق المتاجر ويمنع التزوّد بالمواد الغذائيّة وحتى الإرساليات في البلدات التي تسكن فيها غالبيّة يهوديّة.

أما في البلدات العربيّة، فستستمر الموصلات العامة داخل البلدات فقط، حتى الثامنة من مساء الخميس، على أن تتجّدد صباح الأحد.

وسجلت القدس المحتلة أعلى نسبة إصابة بفيروس كورونا في "إسرائيل" منذ بداية الأزمة، بالإضافة إلى وتيرة ارتفاع سريعة، وصلت إلى 1000 إصابة باليوم، بعدما كانت 300 إصابة باليوم في منتصف آذار/ مارس المنصرم.

وحسب الاعلام، سيقوم الاحتلال بتعزيز قوات الشرطة بشكل مضاعف في الشوارع، لإفراغها بشكل تام.

وقال مسئول في الشرطة "الإسرائيلية": "من يعتقد أن بإمكانه تجاوزنا، عليه أن يعرف أنه سيتعرقل بالشرطة ولن تفرض عليه غرامة فقط، إنما سيُعاد إلى منزله كذلك".