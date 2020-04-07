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تحذيرات "إسرائيلية من انتشار كورونا شرقي القدس المحتلة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 13:41 - 07 ابريل 2020
كورونا اسرائيل كورونا اسرائيل
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حذر ما يسمى رئيس بلدية القدس التابعة لسلطات الاحتلال موشيه ليون، اليوم الثلاثاء، من انتشار وباء كورونا المستجد في المناطق الشرقية للقدس المحتلة. وفق ما أوردته القناة العبرية السابعة.

ووجه ليوم رسالة لوزارة الصحة، مطالبًا إياها بتخصيص الموارد اللازمة للمستشفيات في شرقي القدس على الفور للتعامل مع فيروس كورونا المستجد.

كما حذّر النقص الخطير في المعدات الطبية الأساسية بمستشفيات شرقي القدس، مع التركيز على معدات اختبار الفحص، وكافة الموارد اللازمة للخدمات الطبية حتى تتمكن المستشفيات من تحمل عبء علاج المرضى ومنع حالة النظام الطبي من الانهيار ما يؤثر على "الإسرائيليين" في المدينة.

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