من الشخص الذي يتولى مسؤولية الشفرة النووية في بريطانيا في ظل غياب جونسون؟

ترفض الحكومة البريطانية الإفصاح عن الشخص الذي يتولى مسؤولية الشفرة النووية في البلاد في ظل غياب رئيس الوزراء "بوريس جونسون" وتوجده في العناية المركزة بتأثير مضاعفات إصابته بفيروس كورونا.

مايكل جوف، وزير شؤون مجلس الوزراء وحول تساؤولات عن الشخص الذي تولى الشفرة النووية قال :"توجد بروتوكولات مطورة"، "لا يمكنني في الواقع الحديث عن مسائل الأمن الوطني."

يذكر أن بريطانيا واحدة من القوى النووية الخمس الكبرى في العالم، ويوجد في ترسانتها أربع غواصات نووية مسلحة بصواريخ ترايدنت "2 دي5" الباليستية المجهزة برؤوس نووية.

كما تحتوي الترسانة النووية البريطانية على حوالي 215 رأسا نوويا، إلا أن نحو 120 منها فقط متاح للاستخدام.

ويشار الى ان رئيس الوزراء في بريطانيا هو الشخص الوحيد الذي يملك حق إصدار الأمر بتوجيه ضربة نووية.