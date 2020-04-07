التنمية الاجتماعية بغزة تعلن عن موعد صرف تبرعات مبادرة "عيلة واحدة"

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية اليوم الثلاثاء7/4/2020 عن صرف دفعة مالية جديدة من تبرعات مبادرة (عيلة واحدة) التي تم التبرع بها من مستحقات موظفي الحكومة لصالح الأسر الفقيرة والمحتاجة عبر مكاتب البريد بدءا من يوم الخميس الموافق 4/9 وعلى مدى الايام القادمة لضمان عدم التجمهر في أفرع البريد..

وقالت الوزارة الى إن الدفعة الجديدة تشمل صرف ٢٠٠ شيكلاً للأسرالأشد فقراً , وتم الصرف وفق المعايير التي تنطبق على الحالات المشمولة في الصرف، وهي الأسر التي لا تحصل على مخصصات التنمية الاجتماعية، أو التي لم يدرج اسمها ضمن المنحة القطرية، أو التي لا تملك مصدر دخل.

وتصرف التبرعات، حسب كشف الأسماء المستفيدة التي استلمتها وزارة التنمية وقامت بإبلاغ أصحابها لاستلام المبالغ المخصصة لهم.

وتهيب الوزارة بالمواطنين الالتزام بالمواعيد المحددة لهم في البطاقات التي وصلتهم حفاظا على سلامتهم

وتجدد الوزارة شكرها للموظفين الذين قاموا بالتبرع من مستحقاتهم دعما للفقراء والمحتاجين..