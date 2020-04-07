يحظى سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم الثلاثاء 7-4-2020 عند الصرافين والسوق السوداء وفي مكاتب الصرافة المرخصة والملتزمة في البنك المركزي باهتمام بالغ.

وقد حددت المصارف سعر السوق اليوم عند 2600 ليرة للدولار لهذا الأسبوع بانتظار أن يستكمل مصرف لبنان إنشاء نظام التداول الإلكتروني المخصّص لتحديد أسعار التداول اليومية للعملات للدولار.

وحُددت سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم على الشكل التالي:

السعر الرسمي بالبنك: 1515 ليرة لبنانية

سعر السوق بالبنك للمودعين الصغار (وفقا للتعميم الأخير): 2600 ليرة لبنانية

السعر عند نقابة الصرافين (المرخصين): نحو 2830 ليرة لبنانية

السعر بالسوق السوداء: نحو 2900 ليرة لبنانية

وتزايد اليوم الطلب على الدولار على الرغم من المشاكل الاقتصادية وانتشار فيروس كورونا وحالة التعبئة العامة في لبنان، حيث أن الطلب على الدولار لا يزال مرتفعًا، بالتزامن مع انخفاض كبير في العرض من قبل المواطنين، في حين شدد الخبراء على ارتفاع الطلب وانخفاض في سيؤدي عرض الدولار إلى ارتفاع سعره في الأيام المقبلة.

وتوقع خبراء المال في ظل ازمة انتشار فيروس كورونا أن ترتفع قيمة الليرة اللبنانية، الا ان التوقعات قد جاءت معاكسة وارتفع مؤشر الدولار الامريكي في تعاملات السوق السوداء.