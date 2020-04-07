أثبت نجاعته في إيطاليا.. مبرمج غزي يبتكر برنامجًا لتشخيص الإصابة بفيروس كورونا

تمكَّنَ الشاب الفلسطيني محمود أبو غوش من ابتكارِ برنامج لتشخيص فيروس كورونا (covid_19)، ليكون ذلك البرنامج المعتمد على خوارزمية دقيقة مساعداً لآلية الفحص المتبعة في دول العالم عبر نظام الشرائح التي تحتاج حوالي 24 ساعة لظهور النتائج.

وتقوم الخوارزمية على جمع الصور التي التقطت لمصابي فيروس كورونا (covid_19)، بواسطة الأشعة CT أو Ultrasound أو x-ray لمنطقة الصدر "الرئة تحديدًا"، إلى جانب استخدام مجموعة كبيرة من أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحديد هل المريض مصاب أم لا.

وتقوم فكرة الجهاز تقوم على المقارنة والمضاهاة والتباينات بين صورة اشعة يراد فحصها، وبين عشرات الآلاف من الصور، إذ يتم إدخال صورة الاشعة، وبعدها يخرج تقرير بسيط على الفور للتنبؤ بخطورة المرض.

ويوضح الشاب محمود أبو غوش (27 عاماً) أن البرنامج المبتكر لتشخيص مدى إصابة الشخص بفيروس كورونا (COVID_19) يحتوي على حوالي 55 ألف صورة متنوعة (CT-Ultrasound-x-ray)، لافتاً أنَّ البرنامج يحتوي على حوالي 30 ألف صورة لأشخاص مصابين بالتهاب رئوي، ومدخنين، وذلك بهدف مساعدة الخوارزمية للتفريق في التشخيص بين الأمراض.

وأوضح أن البرنامج طبق في مستشفى في إيطاليا، وكانت نتائجه دقيقة للغاية، فقد شخص 713 حالة مصابة بـ (كورونا) من أصل 3000 حالة، بدقة وصلت لنسبة 83%.

وبيَّن أن الأشعة لا تجزم جزماً تاماً بوجود الفيروس أم لا، لكنها في الفترة الحالية مفيدة جداً نتيجة الضغط لعدم القدرة على أخذ عينات (PCR) من الجميع لفحصها، إذ أنها تأخد وقتاً في صدور النتيجة، بينما نتيجة البرنامج تخرج في أقل من دقيقة.

وذكر أن البرنامج المبتكر يتم تطويره لحظة بلحظة عن طريق تغذيته بصور جديدة مع تقارير الأطباء الحقيقية لمقارنة الدقة، مشيراً إلى ان البرنامج يتم تغذيته بعمر وجنس المصاب، وتاريخ الإصابة، مع الإشارة إلى أن العمل لايزال جاري لتطوير الخوارزميات لتقليل نسبة الخطأ واضافة مميزات جديدة.

وأوضح الشاب أبو غوش أن البرنامج أعطى نتائج دقيقة للغاية في تشخيص المرض، مشيراً إلى ان النتائج تتفاوت حسب نوعية الصور كالتالي:

- النوع الأول x-ray – نسبة الدقة 98.8 – تم استخدام 27534 حالة.

- النوع الثاني CT – نسبة الدقة 96.5 – تم استخدام 2905 حالة.

- النوع الثالث Ultrasound – نسبة الدقة 99.7 – تم استخدام 23149 حالة.

وذكر أبو غوش أن البرنامج تم ابتكاره بشكله الحالي نتيجة جهود كبيرة من أصدقائه في الخارج، مشيراً إلى أنه وزملائه يعكفون على بلورة ورقة بحثية مشتركة بينهم، متوجهاً بالشكر لشركة Siemens على الدعم وتوفير البيئة التحتية الكاملة للتطوير.

وأبدى أبو غوش استعداده الكامل للتعاون مع وزارة الصحة في غزة ورام الله في إطار المسؤولية الاجتماعية لمحاربة ومواجهة فايروس كورونا (covid_19)

وأوضح أبو غوش أنَّ لديه معلومات حساسة جداً وخطيرة حول الفايروس، قائلاً "الموضوع ليس مجرد مزحة، وهنا أوجه نداء إلى جميع المواطنين بضرورة اخذ الحيطة والحذر في موضوع النظافة الشخصية والالتزام بالنشرات الخاصة بالوقاية من الفايروس".

ومع نجاح البرنامج واثبات قدرته على تشخيص الإصابة بفيروس كورونا، واستعداد الشاب أبو غوش للتعاون مع وزارة الصحة، نستطيع القول انَّ البرنامج يمكن تعميمه في غزة والضفة وجميع دول العالم.

ولفت إلى أنَّ البرنامج مبرمج على لغة بايثون (بالإنجليزية: Python)‏ وهي لغة برمجة، من لغات المستوى العالي، وتعتبر لغة تفسيرية، متعددة الأغراض وتستخدم بشكل واسع في العديد من المجالات، كبناء البرامج المستقلة باستخدام الواجهات الرسومية المعروفة وفي عمل برامج الويب، بالإضافة إلى استخدامها كلغة برمجة نصية للتحكم في أداء بعض من أشهر البرامج المعروفة أو في بناء برامج ملحقة لها، وغالباً ما تستخدم في عمل التصاميم ثلاثية الأبعاد.













