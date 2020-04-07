ما هو السيناريو الصادم الذي تحدثت عنه السعودية ويستمر خلال رمضان؟

حذرت المملكة العربية السعودية من سيناريو صعب ينتظر السعودية خلال الايام القادمة متمثل بزيادة اعداد المصابين بكورونا قد تصل الى مئات الآلاف ، واستمرار تفشي كورونا خلال شهر رمضان ..

محمد العبد العالي المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، قال بشأن توقعاته بشأن الوضع خلال شهر رمضان: "العالم ليس قريبا من نهاية كورونا، والمملكة جزء منه! نحن لا نتحدث عن أسابيع، بل نتحدث عن أشهر".

وتابع "‏لم نصل لمرحلة الذروة في انتشار كورونا حتى الآن، والعالم كله لا يتوقع أن نصل لمرحلة التحكم أو مرحلة القمة في انتشار الفيروس ثم الهبوط منها في مدى قريب".

وبين انه "إذا لم يلتزم الناس خلال الأشهر القادمة، سوف يكون مئات الآلاف عرضة للإصابة، وسوف ينهار النظام الصحي... هذا ليس سيناريو خياليا".

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، أمس الاثنين، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا في المملكة وصل إلى 2523 مصابا، لافتة إلى تسجيل 4 وفيات جديدة، ليصل المجموع إلى 38 حالة وفاة.