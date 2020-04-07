أكدت الإدارة العامة لشرطة المرور أن حالة الطرق في قطاع غزة اليوم الثلاثاء 7/4/2020 تشهد حركة مرورية اعتيادية على كافة المفترقات والشوارع الرئيسة.

وتمنت الإدارة من قائدي المركبات الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق وترك مسافة آمان و كافية.

وبينت الإدارة، أن حالة الطرق في قطاع غزة في الطرق الخارجية خاصة شارعي الرشيد الساحلي و صلاح الدين منسابة بشكل اعتيادي.

كما دعت الجميع أخذ الاحتياطات اللازمة أثناء القيادة وإتباع تعليمات أفراد شرطة المرور المتواجدين على الطريق.

وذكرت أن عدم الالتزام بالسرعة المسموح بها تعرض حياة السائق والآخرين للخطر .

وطالبت الإدارة العامة السائق في حالة وقوع الحوادث أن يبادر لتحريك سيارته لأقرب موقف ضماناً لانسيابية الحركة المرورية ، لافتةً إلى أنه يمكنه التواصل مع العمليات المركزية.

وقد سجل لدى دائرة تحقيقات حوادث السير خلال 24 ساعة الماضية 3 حوادث سير نتج عنها إصابتين إحداها خطيرة ، بالإضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.