"إسرائيل" تجلب من اليابان بشكل سرّي دواء تجريبيا لكورونا

كشفت وسائل إعلام "إسرائيلية"، أن "تل أبيب" حصلت بشكل سري من اليابان على دواء تجريبي لفيروس كورونا المستجد، لتجربته في المستشفيات.

وقالت إذاعة الجيش (غالي تساهال)، أن ما تسمى وزارة الخارجية "الإسرائيلية" تمكنت من جلب دواء يسمى "Avigan" من اليابان، بالتنسيق مع سفارة "تل أبيب" هناك.

وأضافت أن الدواء سيتم استخدامه في مستشفى "هداسا" بالقدس و"إيخيلوف" في تل أبيب (وسط)، و"بوريا" في طبريا (شمالا)، و"سوروكا" في بئر السبع (جنوبا).

وسيتم استخدام الدواء الذي يمكنه تقليص فترة علاج المرضى "تحت إشراف طبي دقيق"، بحسب المصدر ذاته.

ونقلت الإذاعة عن "يافا بن آري"، سفيرة إسرائيل لدى اليابان، قولها إن "الحصول على الدواء التجريبي تم بفضل العلاقات الدبلوماسية المتطورة مع طوكيو، والاعتراف بمستوى البحث الإسرائيلي".

من جانبه، قال موقع "كالكاليست" العبري: "الدواء ثبتت فعاليته في علاج فيروس كورونا في مراحله الأولى".

وأوضح أن "Avigan" وصل إسرائيل في إطار التعاون بين سفارتها في اليابان ووزارتي الخارجية والصحة.

ولفت الموقع إلى أن الدواء وصل إسرائيل في سياق "علاقات" مع شركة "Fujifilm" اليابانية المنتجة، مشيرا إلى أن إسرائيل إحدى الدول الأوليات في العالم التي تحصل عليه.

وسجلت إسرائيل خلال الـ24 ساعة الماضية 474 إصابة جديدة بالفيروس، رفعت الحصيلة إلى 8904، كما سجلت 8 وفيات، ليصل الإجمالي إلى 57.

وحتى فجر الثلاثاء، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونا و340 ألفا، توفي منهم أكثر من 74 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 278 ألفا.