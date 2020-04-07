"كورونا" يستهدف جنود أكبر دول العالم !

يواصل فيروس كورونا الزحف نحو الجيوش في كافة دول العالم ليسجل إصابات في عدد من جيوش العالم ، لتقرر هذه الدول تقليص عملياتها العسكرية ووضع تعليمات اكثر صرامة .

أكثر من 100 إصابة في صفوف الجنود سجلتها الولايات الامريكية الذين كانوا على متن حاملة الطائرات "تيودور روزفلت"، ووسط توقعات بازياد العدد ، لتقرر البحرية الأمريكية إعفاء قائد حاملة الطائرات من منصبه.

600 إصابة بفيروس كورونا هو ما اعلنه الجيش الفرنسي للإصابات بين افراد جنوده .

المتحدث باسم قيادة الجيش الفرنسي، الكولونيل فردريك باربري: قال "اضطررنا لإلغاء العمليات البحرية غير الضرورية وعمليات الانتشار، أو تعديل نطاقها."

وتقدم وزارة الدفاع الإيطالية معلومات فقط عن إصابات الضباط، حيث أعلن رئيس هيئة الأركان سلفاتوري فرينا، إصابة 12 آخرين بفيروس كورونا، ووفاة ضابط برتبة لفتنانت كولونيل.

ويوم الأحد قالت تركيا إنها حدت من تحركات قواتها في سوريا، في الوقت الذي قفزت فيه حالات الإصابة بفيروس كورونا.