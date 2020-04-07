الشخرة :80% نسبة العمال المصابين بكورونا والمخالطين لهم في الضفة

أكد كمال الشخرة مدير عام الرعاية الأولية في وزارة الصحة برام الله اليوم الثلاثاء 7/4/2020 ان عدد العمال المصابين بفايروس كورونا في فلسطين بلغ 76عاملاً وعدد المخالطين لهم بلغ 101 مصاب لتكون نسبة العمال المصابين في فلسطين والمخالطين لهم 80% من إجمالي إصابات الكورونا.

وبين الشخرة خلال تصريحات إذاعية تابعتها وكالة "فلسطين اليوم" ان نسبة العمال المصابين بكورونا بلغ 31% في حين بلغ عدد المخالطين لهم 41% ، مما يدل على عدم إلتزام العمال بتعليمات عدم المخالطة .

وبين الشخرة ان النتائج كانت سلبية لـ400 عينة تم فحصها الليلة الماضية لعمال وفي انتظار نتائج 650 عينة من العمال والمخالطين ونتمنى ان تكون النتائج سلبية، مشيراً الى ان الطواقم الطبية والمختبرات تعمل ليل نهار لمساعدة شعبنا في هذا الوباء.

وبشأن العينات العشوائية ، قال : " العينات العشوائية التي تم أخذها كانت لـ3000 حالة في الضفة وتم أخذها ممن تظهر عليهم الاعراض بالإضافة الى العمال والمخالطين والتوجه لعدد من المنازل في القرى في كافة انحاء الضفة ، موضحاً ان هناك نتائج ايجابية بين العينات.