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كورونا "إسرائيل": ارتفاع المصابين لـ9,006 بينهم 153 حالة خطيرة و59 وفاة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 08:17 - 07 ابريل 2020
كورونا اسرائيل كورونا اسرائيل
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أعلنت وزارة الصحة "الاسرائيلية" اليوم الثلاثاء7/4/2020 ، عن ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا ليصل لـ9,006 بعد تشخيص حالات جديدة.

وقالت الصحة انه من بين المصابين 153 حالة خطيرة، والوفيات 59 حالة...يتبع

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