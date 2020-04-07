كورونا "إسرائيل": ارتفاع المصابين لـ9,006 بينهم 153 حالة خطيرة و59 وفاة

أعلنت وزارة الصحة "الاسرائيلية" اليوم الثلاثاء7/4/2020 ، عن ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا ليصل لـ9,006 بعد تشخيص حالات جديدة.
وقالت الصحة انه من بين المصابين 153 حالة خطيرة، والوفيات 59 حالة...يتبع
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