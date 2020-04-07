الاحتلال يستهدف المزارعين بخانيونس ويتوغل ببيت لاهيا

استهدفت آليات الاحتلال الاسرائيلية صباح اليوم الثلاثاء 7/5/2020 ، المزراعين شرق بلدة خزاعة بخانيونس جنوب القطاع ، في حين توغلت آليات الاحتلال"الإسرائيلية في أراضي المواطنين لمسافة محدودة، شمال غرب بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وقال شهود عيان ان قوات الاحتلال أطلقت النار وقنابل الغاز تجاه المزارعين شرقي بلدة خزاعة شرقي محافظة خان يونس، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

في حين توغلت أربع جرافات عسكرية مسافة محدودة خارج السياج الأمني انطلاقًا من بوابة "زيكيم شرق خانيونس جنوب القطاع .

ويشار الى ان قوات الاحتلال تتوغل بشكل يومي في المناطق الحدودية للقطاع ، وتطلق النار صوب أراضي المزراعين ."