وفاة مصري أصيب بكورونا مرتين رغم تعافيه الأول!

أعلنت مصادر بوزارة الصحة المصرية ، عن وفاة مسن أُصيب بكورونا مرتين لتكتب له إصابته الأولى النجاة ، ويعلن عن وفاته بعد اكتشاف إصابته الثانية .

وقالت وزارة الصحة انه تم تسجيل أول حالة وفاة لمصاب بفيروس كورونا بمحافظة الغرببة شمال العاصمة القاهرة ، بعد إصابته مرة ثانية ، رغم تعافيه منذ شهر.

وبينت المصادر ان ”المتوفى يبلغ من العمر 83 عامًا، ويسكن بقرية الهياتم بمحافطة الغربية، وسبق أنْ أصيب عن طريق أحد المخالطين لمصاب بالفيروس، وتم حجزهما في مستشفى العزل الصحي، حيث تلقى العلاج المناسب ليتم شفاؤه، وتتحول نتائجه من إيجابية إلى سلبية.“

وأشارت المصادر أن ”نجل المصاب، نقل العدوى لوالده مرة أخرى، بل وللقرية بأكملها، وذلك بسبب حضوره إحدى المناسبات العامة .