ترامب حزين على "جونسون" ويطلب المساعدة لإنقاذه

أعرب الرئيس الأمريكي مساء أمس الثلاثاء7/4/2020 عن حزنه الشديد لنقل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون للعناية المركزة جراء تدهور حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا.

ترامب وفور تلقيه خبر تدهور الحالة الصحية لجونسون طلب من شركتين تعملان على ابتكار طرق علاج فيروس كورونا، تقديم المساعدة للفريق الطبي الذي يعالج رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

وقال ترامب: أوجه أطيب التمنيات إلى صديقي العزيز وصديق بلادنا رئيس الوزراء بوريس جونسون. تلقينا بحزن عميق نبأ نقله إلى العناية المركزة اليوم."

وأضاف ترامب أن "جميع الأمريكيين يصلون من أجل شفائه."

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، قد دخل المستشفى بسبب إصابته بفيروس كورونا. وتم نقله إلى العناية المركزة اليوم الاثنين على إثر تدهور حالته الصحية.