الصين ترفع الحجر الصحي عن معظم المدن ..ولا فيات لأول مرة منذ شهرين

باشرت السلطات الصينية بعد حجر صحي عام دام لأكثر من شهرين، في رفع بعض القيود المفروضة بسبب الحجر على معظم المدن الصينية، وعودة مظاهر الحياة الطبيعية في البلاد.

وقالت السلطات الصينية، اليوم الثلاثاء 7/4/2020 انها لم تسجل أي وفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية لاول مرة منذ شهرين ،في حين سجلت 32 إصابة جديدة بفيروس

وأشار بيان وزارة الصحة إلى أن جميع حالات الإصابة المسجلة هي لمسافرين وصلوا إلى البلاد من الخارج، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات الوافدة في الصين إلى 983.

وقالت الوزارة أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في بر الصين الرئيسي وصل إلى 81740 حتى نهاية يوم 6 أبريل.