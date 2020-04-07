75 ألفاً وفيات "كورونا" حول العالم..أمريكا تتصدر الإصابات وايطاليا الوفيات

شهدت أعداد الوفيات جراء فيروس كورونا ، ارتفاعاً في الاعداد وخاصة في أوروبا وامريكا ، ليصل عددهم حتى اليوم الثلاثاء7/4/2020 نحو 75 ألفاً وبلغ عدد المصابين مليون و348 ألف شخص.

وتصدرت الولايات المتحدة الامريكية عدد الاصابات وفقا لآخر بيانات "جامعة جونز هوبكينز" حيث سجلت أكثر من 368 ألف إصابة هناك حتى الآن، وهو ما يمثل حوالي ربع إجمال الإصابات في العالم.

وقالت الاحصائيات ان إسبانيا تأتي في المرتبة الثانية حيث تجاوز عدد الإصابات فيها 136 ألف إصابة ، ثم إيطاليا بأكثر من 132 ألف إصابة، ثم ألمانيا حيث سجلت أكثر من 103 آلاف إصابة.

وفي المرتبة الخامسة تأتي فرنسا حيث ارتفع عدد المصابين فيها بالفيروس إلى نحو 100 ألف.

وفيواشارت الاحصائيات ان إيطاليا أكثر الدول تضررا من تفشي فيروس كورونا تجاوز عدد الوفيات فيها حتى الآن 16500 حالة وفاة، وهي أكبر حصيلة في العالم، تليها إسبانيا حيث تم تسجيل أكثر من 13300 حالة وفاة، وفي المرتبة الثالثة تأتي الولايات المتحدة حيث اقترب عدد الوفيات من 11000 حالة وفاة حتى الآن، وتأتي فرنسا في المرتبة الرابعة بأكثر من 8900 حالة وفاة، ثم بريطانيا حيث توفي حتى الآن نحو 5400 شخص.

وبحسب أعداد الإصابات والوفيات فإن الولايات المتحدة والدول الأوروبية المذكورة تمثل أكثر الدول تضررا جراء تفشي فيروس كورونا.