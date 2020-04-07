ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

2 Menu
  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية
  3. عرض الخبر

السعودية تفرض حظر التجول العاجل لمواجهة فيروس كورونا

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 00:19 - 07 ابريل 2020
السعودية السعودية
جوال
مشاركة

فرضت السعودية مساء الاثنين منع التجول الكلي على مدار 24 ساعة، في عدد من مدنها، في إطار مواجهة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد19)، باستثناء بعض القطاعات الاستثنائية كالصحة والصيدليات ومحال التغذية. السماح للسكان بالخروج لقضاء احتياجاتهم الضرورية فقط داخل الحي السكني الذي يقيمون فيه.

و أعلنت وزارة الداخلية السعودية فرض منع التجول الكلي، في الرياض وتبوك والدمام والظهران والهفوف وجدة والطائف والقطيف والخبر.

ويأتي تنفيذ قرار منع التجول الكلي فوراً وحتى إشعار آخر، في إطار الجهود التي تبذلها المملكة للحفاظ لمنع انتشار فيروس كورونا. وسيبدأ تنفيذ منع التجول الكلي فورا وحتى إشعار آخر.

الأكثر مشاهدة

متعلقات