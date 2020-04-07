السعودية تفرض حظر التجول العاجل لمواجهة فيروس كورونا

فرضت السعودية مساء الاثنين منع التجول الكلي على مدار 24 ساعة، في عدد من مدنها، في إطار مواجهة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد19)، باستثناء بعض القطاعات الاستثنائية كالصحة والصيدليات ومحال التغذية. السماح للسكان بالخروج لقضاء احتياجاتهم الضرورية فقط داخل الحي السكني الذي يقيمون فيه.

و أعلنت وزارة الداخلية السعودية فرض منع التجول الكلي، في الرياض وتبوك والدمام والظهران والهفوف وجدة والطائف والقطيف والخبر.

ويأتي تنفيذ قرار منع التجول الكلي فوراً وحتى إشعار آخر، في إطار الجهود التي تبذلها المملكة للحفاظ لمنع انتشار فيروس كورونا. وسيبدأ تنفيذ منع التجول الكلي فورا وحتى إشعار آخر.