نيمار : مررت بموسمين عصيبين جعلني محل استفهام

كشف نجم باريس سان جيرمان البرازيلي نيمار جونيور، عن سبب معاناته خلال الموسمين الماضيين في الفريق، والتي جعلته محل استفهام.

وقال نيمار: لقد عانيت موسمين عصيبين بسبب الاصابات، مضيفاً أنه لا يوجد أسوأ من الإصابات بالنسبة للاعب كرة القدم. بحسب مجلة "فوج مان".

وأضاف: "العقل يمثل نصف نجاح أي لاعب، إذا كان العقل سليما فإن كل شيء سوف يسير على ما يرام".

وتطرق النجم البرازيلي للحديث عن أمر آخر تأثر به مؤخرا، وهو وفاة أسطورة السلة الأمريكي كوبي براينت في حادث تحطم طائرة مروحية. وزاد: "وفاة براينت أثرت علي كثيرا، لأن هناك العديد من أوجه الشبه بيننا.