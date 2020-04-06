خامنئي يوافق على سحب مليار يورو من صندوق التنمية لمواجهة كورونا

وافق المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية في إيران علي خامنئي، على سحب مليار يورو من صندوق التنمية الوطنية لمواجهة وباء فيروس كورونا وإدارة تبعاته في إيران.

وذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية، أن مكتب الرئيس الايراني حسن روحاني بعث برسالة إلى مساعد رئيس الجمهورية ورئيس منظمة التخطيط والميزانية محمد باقر نوبخت، أبلغه فيها بتعقيب روحاني على قرار المرشد.

وكتب روحاني في تعقيبه على رسالة مكتب قائد الثورة: "يجب توفير احتياجات وزارة الصحة من هذا المصدر ولا بد من الاستفادة قدر الإمكان من الإنتاج الداخلي وخاصة من الشركات المعرفية. كما يجب تقديم المساعدات اللازمة لصندوق ضمان العاطلين عن العمل خلال الأسبوع المقبل، ومناقشة التفاصيل في المجلس الاقتصادي للحكومة".

يشار إلى أن عدد الوفيات من جائحة فيروس كورونا في إيران وصل اليوم الاثنين إلى 3739 حالة، فيما وصل عدد المصابين إلى 60500 شخص.

الجدير ذكره، أن مستشار المرشد للشؤون الدولية، علي أكبر ولايتي، أعلن في وقت سابق اليوم، عن تمكن ايران من انتاج لقاح لفيروس كورونا وتم وضعه تحت تصرف مستشفى مسيح دانشوري، التي تشكل خط الدفاع الأول في مواجهة الوباء.