إيران تعلن عن انتاج علاج لفيروس كورونا

أنتجت الجمهورية الإسلامية في إيران، عن عقاراً للمرة الأولى لعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، بحسب ما أعلن مستشار المرشد للشؤون الدولية، علي أكبر ولايتي.

جاء ذلك خلال ترؤوس ولايتي الاجتماع الأول للهيئة العلمية للمركز الطبي بعد تعافيه من المرض في مستشفى مسيح دانشوري، قال ولايتي إن عقار "فافو بيرافير" تم إنتاجه في كلية الصيدلة بجامعة الشهيد بهشتي في إيران، وقد تم وضعه تحت تصرف مستشفى مسيح دانشوري مع مراعاة المعايير القانونية، وفقا لوكالة "إيلنا" الإيرانية.

وقال ولايتي إن مستشفى مسيح دانشوري بكل طاقمه الطبي ومنتسبيه، باعتباره الخط الأول لمكافحة كورونا، قدم الخدمات باهتمام وجهود لا تعرف الكلل، متمنياً التغلب على كورونا في القريب.

في ذات السياق، أعلنت الصحة الإيرانية، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا إلى 3739 حالة، فيما وصل عدد المصابين إلى 60500 شخص.