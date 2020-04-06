كيف تتجنب الاصابة بالاكتئاب في الحجر المنزلي الذي فرضه فيروس كورونا ؟

كشفت دراسة حديثة نشرتها الدورية الطبية "ذا لانسيت"، أن الحجر الصحي التي تتسارع إليه الدول في إطار إجراءات الوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد، أن لهذا الحجر وما يتبعه من تباعد اجتماعي تأثير نفسي على الأفراد وقد يكون تأثير بشكل كبير جداً، يصل إلى حد الاكتئاب والصحة العقلية.

وبررت الدراسة ان احتمالات تاثر الافراد نفسيا من الحجر الصحي يعود للضغوط المرتبطة بالحجر، مثل الملل والقلق ومخاوف الإصابة بالفيروس والخسائر الاقتصادية وتراجع الرعاية الطبية وغيرها.

ووجه خبراء نصائح ذهبية للأفراد لاتباعها لتجنب الإصابة بالاكتئاب مع طول فترة البقاء في المنزل (الحجر الصحي)، والذي يتعرض مخالفه لضغوطات من الحكومات على النحو التالي:

نظم وقتك يومياً: من خلال تقسيم اليوم لفترات وفقاً للمهام التي عليك تنفيذها.

اصنع نظاماً خاصاً بك يومياً: الاستحمام صباحا، وتغيير الملابس، والتفكير بما ستنفذه اليوم من مهامات.

الاهتمام بصحة الجسد: عليك الحرص على تناول الطعام الصحي، والنوم بشكل كافً مع ممارسة الرياضة يومياً.

مساعدة الآخرين: في حال لم يتطلب منك البقاء بشكل كامل طوال اليوم في البيت، يمكن مساعدة كبار السن والمرضى في جلب طلباتهم.

التفاعل مع التكنولوجيا: استخدم التكنولوجيا بشكل كبير وابق على اتصال مع عائلتك وأصدقاءك وزملاء العمل، بالمحادثات الهاتفية اليومية، أو باستخدام الرسائل النصية.

الابتعاد عن متابعة الأخبار: احرص على تقليل نسبة الاخبار التي تتابعها، واعتمد المصادر الرسمية حول فيروس كورونا وابتعد كل البعد عن مواقع التواصل في اعتمادها كمصدر للاخبار.

تحصين نفسك طبياً: يجب عليك إن كنت مريضاً أن تكون الأدوية الضرورية موجودة لديك وبكمية وافية، اضافة للمعقمات والكمامات وغيرها.

الانشغال في القراءة والتعلم: ففترة الحجر الصحي فترة ذهبية لتنمية قدراتك في القراءة والاطلاع والثقافة وممارسة الهوايات.