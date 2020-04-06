جورج بوش تنبأ بوباء كورونا عام 2005 وتم تجاهل خططه بعد انتهاء ولايته

ساهم انتشار وباء فيروس كورونا في العالم، إلى استعادة وسائل الإعلام الأمريكية لخطاب الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش في العام 2005، والذي حذر فيه من الأوبئة ومخاطرها وسرعة انتشارها.

وقال بوس في الفيديو الذي يعود للعام 2005،: "إذا انتظرنا ظهور الوباء، فسيكون الأوان قد فات للاستعداد".

وكشف تقرير مؤخراً أنّ إدارة الرئيس السابق باراك أوباما سمحت باستنفاد مخزون قناع "N95" بعد سلسلة من الأزمات، وتجاهلت نداءات الخبراء بتجديد المخزون. فيما ألقى الرئيس الأميركي الحالي دونالد تراًمب باللوم مراراً على سلفه في هذا النقص أيضاً. بحسب صحيفة "يو إس إيه توداي" الأميركية.

وقال كارل روف، كبير مستشاري الرئيس بوش السابق، لشبكة "فوكس نيوز"، أمس الأحد، إن بوش استعد للوباء لكنه لم يتم المحافظة عليها بالشكل السليم.

وتابع روف: "ما أدهشني هو حقيقة أنه في عام 2014، تم استخدام الكثير من أقنعة "N95" من المخزون ولم يتم تجديدها. أعتقد أن نفس الشيء حدث مع بعض مخزون أجهزة التنفس".

وأشار روف إلى أنه خلال إدارة بوش، أخذ الرئيس الموقف على محمل الجد وكانت التحذيرات وخيمة.

وكان بوش، قال في خطاب له عام 2015 حضره الدكتور أنتوني فوسي، الذي يقود الاستجابة الحالية لوباء فيروس كورونا: "إن الوباء يشبه إلى حد كبير حريق غابة. إذا تم اكتشافه مبكرًا، فقد يتم إخماده بأضرار محدودة؛ إذا سمح له بالتصاعد دون أن يكتشف، يمكن أن يتحول إلى جحيم ينتشر بسرعة تتجاوز قدرتنا على السيطرة عليه".

وأضاف: "سيكون لوباء الإنفلونزا عواقب عالمية، لذا لا يمكن لأي دولة أن تتجاهل هذا التهديد، وكل دولة تتحمل مسؤوليات لكشف انتشاره ووقفه".

وشدّد بوش على أنّه "من الضروري أن تناقش أمّتنا وتتصدى لخطر الإنفلونزا الوبائية الآن. ولا يوجد إنفلونزا وبائية في بلادنا أو في العالم في الوقت الحالي - ولكن إذا انتظرنا ظهور جائحة، فسوف يفوت الأوان للاستعداد، وفي أحد الأيام، يمكن أن تضيع أرواح كثيرة بلا داع لأننا فشلنا في التصرف اليوم".