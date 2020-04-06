النجم السعودي سالم الدوسري يستعيد ذكرياته مع فياريال

استعاد نجم نادي الهلال السعودي سالم الدوسري ذكرياته مع نادي فياريال الإسباني، من خلال نشر صورة ومقاطع فيديو على حسابه الرسمي في موقع انستجرام للتواصل الاجتماعي.

وانتقل اللاعب سالم الدوسري، 28 عامًا إلى فريق الغواصات الصفراء في يناير 2018 بالإعارة لمدة 6 أشهر من الهلال السعودي ، وقد خاض معه مباراة واحدة في الليجا كانت ضد ريال مدريد وانتهت بالتعادل الايجابي 2-2.

ونشر النجم السعودي سالم الدوسري مع فريق فياريال عبر 50 صورة بدأت مع لحظة توقيعه للفريق ومشاركته في التدريبات والمباريات واحتفال اللاعبين به، وتضمنت الصور صورتين مع الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد ومهاجم الفريق كريم بنزيما الذي تبادل معه القمصان.

ويُعد سالم الدوسري أحد أبرز نجوم دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وقد لعب دورًا بارزا في تتويج الهلال بلقب دوري أبطال آسيا عام 2019 وشارك معه في كأس العالم للأندية في ديسمبر الماضي.

الجدير ذكره، أن نادي الهلال السعودي يتصدر جدول ترتيب الدوري المحلي برصيد 51 نقطة وبفارق 6 نقاط عن النصر قبل 8 جولات من النهاية وقبل توقف البطولة ضمن إجراءات الدولة للتصدي لوباء فيروس كورونا المستجد.