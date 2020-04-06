الملكة إليزابيث تحث البريطانيين على الالتزام المنزلي والعزيمة لمواجهة فيروس كورونا

دعت ملكة بريطانيا الملكة إليزابيث الثانية عموم البريطانيين، للتحلي بـالعزيمة والانضباط الثاني لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، الذي خلف نحو 5000 حالة وفاة بالمملكة المتحدة.

وقالت الملكة إليزابيت، في كلمة لها عبر التلفزيون الرسمي للشعب البريطاني ودول الكومنويلث، " سنقوم معا باستئصال هذا المرض، إذا حافظنا على اتحادنا وعزيمتنا سنتمكن من رفع هذا التحدي. معربة عن أملها أن يفخر الجميع خلال السنوات القادمة بالكيفية التي انتهجناها في ذلك".

وأضافت الملكة إليزابيث، في الوقت الذي تسجل فيه البلاد تسارعا يوميا في عدد الوفيات منذ بداية الأسبوع، أتوجه بالشكر الجزيل لأولئك الذين بقوا في منازلهم".

وتابعت الملكة إليزابيث، "إن اللحظة التي اجتمع فيها البريطانيون للإشادة بجهود الطواقم الطبية والمساعدين الاجتماعيين، سيتم تذكرها كتعبير عن روحنا الوطنية وستكون رمزيتها قوس قزح يرسمه أطفالنا".

وأثنت الملكة إليزابيث على جميع المبادرات الطوعية الرامية إلى دعم المنظومة الصحية الوطنية البريطانية، أو الهادفة إلى مساعدة الأشخاص الضعفاء أو الخاضعين للحجر الصحي.