السعودية تسجل 4 وفيات جديدة و138 إصابة

سجلت السعودية اليوم الاثنين، 4 وفيات جديدة ليرتفع عدد الوفيات إلى 38 حالة وفاة متأثرة بفيروس كورونا المستجد، وفق بيانات رسمية.
وذكرت وزارة الصحة السعودية أنها "سجلت 138 إصابة جديدة لتصبح الحصيلة 2523، بينها 551 متعافيا".
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