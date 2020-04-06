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السعودية تسجل 4 وفيات جديدة و138 إصابة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 19:40 - 06 ابريل 2020
جثث كورونا5 جثث كورونا5
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سجلت السعودية اليوم الاثنين، 4 وفيات جديدة ليرتفع عدد الوفيات إلى 38 حالة وفاة متأثرة بفيروس كورونا المستجد، وفق بيانات رسمية.

وذكرت وزارة الصحة السعودية أنها "سجلت 138 إصابة جديدة لتصبح الحصيلة 2523، بينها 551 متعافيا".

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