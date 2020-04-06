الخارجية الفلسطينية تدعو الجاليات للتواصل مع السفارات

ناشدت وزارة الخارجية والمغتربين، الجاليات الفلسطينية في مختلف دول العالم بما فيهم الطلبة، بالتواصل مع السفارات، والاتصال بأرقام الطوارئ أو البريد الإلكتروني الخاص بها، كلما دعت الحاجة لذلك.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الاثنين، نظراً لصعوبة اتصال السفارات بكل طالب ، فمطلوب من أي شخص لديه حاجة أو استفسار أو شكوى أن يبادر بالاتصال.

وجددت مطالبتها لجميع طلبتنا بالبقاء في أماكنهم، والتزود بكل ما يحافظ على صحتهم وسلامتهم ويمكنهم من توفير متطلباتهم المعيشية والبيئة الآمنة، مؤكدة تعذر عودة الراغبين منهم إلى أرض الوطن حتى هذه اللحظة، بسبب إغلاق المجالات الجوية لغالبية الدول خاصة المجال الجوي الأردني، وإغلاق المعابر.

وأوضحت أن السفارات الفلسطينية وبالتعاون مع رجال أعمال ميسورين من أبناء الجالية ومن خلال تشكيل عديد الصناديق تقوم بجمع التبرعات لتلبية الاحتياجات الصحية والمعيشية لطلبتنا، كما تسخر سفارتنا ميزانياتها المتاحة لتوفير المساعدات اللازمة لطلبتنا والعائلات المحتاجة، وتقوم بعض السفارات بتحريك السيارات الدبلوماسية لإيصال المعونات والمساعدات المالية أو العينية لعدد من الطلبة المحتاجين المتواجدين في مقاطعات بعيدة من الدول، وغيرها الكثير من أشكال العمل الجارية للوقوف إلى جانب طلبتنا.

وذكرت الوزارة أن سفاراتنا حصرت أعداد ابناء الجالية والطلبة، وتقوم بتشكيل قوائم للعالقين من الطلبة والراغبين في العودة إلى أرض الوطن بانتظار أقرب فرصة وإمكانية لذلك، علما أن عددا من طلبتنا في عديد الدول لا يزالون على مقاعد الدراسة.