زوجان عراقيان يبيعان طفلهما بمبلغ 400 دولار

أقدم زوجان عراقيان على بيع طفلهما بمبلغ 400 دولار أمريكي، وقدما بلاغاً لقوات الأمن بأنه تعرض للاختطاف.

وألقت القوات العراقية القبض على أربعة متهمين ، رجلان وامرأتان، بعد بيع طفل بمبلغ 500 دينار عراقي ما يعادل 400 دولار أمريكي. بحسب مديرية مكافحة الجرائم العراقية.

وأشارت المديرية إلى أن الطفل يبلغ من العمر 5 أشهر، وباعه والداه لامرأة أخرى، عبر وسيط، وبعد مدة أرادا استرجاع الطفل إلا أن المشترية رفضت، فما كان منهما إلا أن قاما بتسجيل بلاغ بالاختطاف. ولفتت إلى أن الأشخاص الموقوفين، وجهت لهم تهمة الاتجار بالبشر.