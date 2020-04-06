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نمر: تسجيل اصابة جديدة بفيروس كورونا في بني نعيم و العدد يرتفع الى 253

  • فلسطين اليوم - الخليل
  • 18:27 - 06 ابريل 2020
الشرطة الفلسطينية في مواجهة كورونا الشرطة الفلسطينية في مواجهة كورونا
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أكد الناطق باسم وزارة الداخلية، العميد غسان نمر، عصر اليوم الاثنين تسجيل إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في بلدة بني نعيم بمحافظة الخليل، و بذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية في فلسطين إلى 253 إصابة.

و أوضح نمر، خلال الإيجاز المسائي حول فيروس "كورونا"، أن الإصابة الجديدة هي لعامل من مجموعة العمال نفسها في مصنع للحلويات داخل "إسرائيل"، والعمال الأربعة من بني نعيم هم ضمن مجموعة 47 عاملا تم حصر عودتهم، وأخذ فحوصات منهم، وإلزامهم بالحجر المنزلي، والأجهزة الأمنية تقوم بالتأكد من ديمومة التزامهم بالحجر المنزلي، مشيرا إلى أن العمال الأربعة المصابين لم يختلطوا بأحد وأخذت لهم فحوصات.

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