اسبانيا: وفاة رئيس الجالية المسلمة رياج بقري بسبب فيروس كورونا

أعلنت السلطات الاسبانية، اليوم الاثنين الموافق 6\4\2020، وفاة رئيس الجالية المسلمة في إسبانيا رياج ططري بقري، جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوضحت السلطات الاسبانية، أن رياج بقري (72 عامًا)، توفي داخل مستشفى في العاصمة مدريد، نتيجة إصابته بعدوى الفيروس، مشيرةً إلى أن زوجته المصابة بكورونا ما زالت تتلقى العلاج، مؤكدةً أن وضعها الصحي حرجة للغاية.

وكان رئيس المفوضية الإسلامية في الدولة، رياج بقري سوري الجنسية، قد وصل اسبانيا في أوائل السبعينيات من القرن الماضي، وأنهى دراسة العملية بشهادة الدكتوراة في مجال الطب، واسس الجمعية الإسلامية عام 1971.

يشار إلى أن وزارة الصحة الاسبانية، أعلنت اليوم الاثنين، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الدولة، أكثر من 13 ألف و500 إصابة، وهي مصنفة الثانية عالميًا كدولة موبوءة بفيروس كورونا بعد الولايات المتحدة الامريكية.