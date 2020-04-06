"اسرائيل": لا يوجد قرار بإعادة العمال الفلسطينيين خلال "عيد الفصح"

اعلنت سلطات الاحتلال اليوم الاثنين انه لم يصدر حتى الآن قرار بشأن عودة العمال الفلسطينيين من "إسرائيل" خلال فترة عيد الفصح.

و أشارت وسائل الاعلام العبرية الى أنه يمكن للعمال البقاء في مكان عملهم في "إسرائيل" حتى يقرر خلاف ذلك. بالإضافة إلى ذلك، بين ال-8 من شهر نيسان وال-15 من نيسان سيكون هناك تغيير في عمل المعابر كالاتي:

معابر البضائع:

يوم الأربعاء ال-8 من شهر نيسان: مفتوحة حتى 12 ظهرا.

يوم الخميس ال-9 من شهر نيسان: مغلقة بسبب العيد .

يوم الجمعة ال-10 من شهر نيسان: مفتوحة حتى 12 ظهرا. أما معبر ترقوميا فسيكون مغلقا.

يوم السبت ال-11 من شهر نيسان: مغلقة.

يومي الأحد والإثنين ال-12-13 من شهر نيسان: مفتوحة حتى 12 ظهرا. معبر ترقوميا سيكون مفتوحا حتى الساعة 4 مساء. معبر بيتونيا سيكون مفتوحا حتي الساعة 2 مساء.

يوم الثلاثاء ال-14 من شهر نيسان: مفتوحة حتى 12 ظهرا.

يوم الأربعاء ال-15 من شهر نيسان: مغلقة .

معابر المشاة:

معابر: برطعة والنبي إلياس ونعلين وقلنديا والزيتون – مفتوحة خلال أيام العيد.

أما معبر نعلين فيغلق في ال-9 وال-11 وال-15 من شهر نيسان.