البزم يعلن خروج 632 شخصًا من مراكز الحجر الصحي بغزة

أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية والامن الوطني إياد البزم، اليوم الاثنين 6\4\2020، عن خروج دفعة جديدة من المستضافين داخل مراكز الحجر الصحي في القطاع خلال الساعات المقبلة، وعددهم 632 شخصاً.

وأوضح البزم في حديث لقناة الأقصى المحلية، أن مركز مسقط جيزان النجار بخانيونس بدأ في الاعداد لإخراج المستضيفين، فيما سيتبعه عدة مراكز أخرى خلال الساعات المقبلة.

وبيّن ان الوزارت لا زالت مستمرة بتنفيذ بقية الإجراءات المتعلقة بمراكز الحجر جميعاً، وفق تواريخ دخول كل شخص، وذلك بعد قضائه مدة 21 يوماً داخل الحجر الاحترازي.

وشدّد البزم، على ضرورة التزام جميع المواطنين بالإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، من خلال التعامل بكل جدية مع الوباء وعدم التساهل معه، إضافة إلى ارتداء الكمامات الواقية أثناء التنقل للضرورة.

وقال :"إنّ الجهات الحكومية المختصة تعمل كخلية مشتركة لمواجهة ازمة كورونا".

وأضاف أن الوزارات (الداخلية والصحة والتنمية الاجتماعية والتعليم) تواصل جهودنا لاتخاذ كل إجراءات الوقاية والسلامة لمنع انتشار الفيروس.

وفيما يتعلق بتمديد إغلاق المساجد، أكد البزم أن وزارة الأوقاف اتخذت قراراً بتمديد إغلاق المساجد لمدة أسبوعين، اعتباراً من اليوم الاثنين الموافق 6\5\2020

وأوضح أن الإجراءات الوقائية ما زالت مستمرة؛ حتى نتمكن من تجاوز هذه الظروف الصعبة، وقال "نستمر في محاصرة الوباء".

يشار إلى أن وزارة الصحة بغزة، قد أعلنت الأسبوع الماضي، عن إصابة 12 حالة بفيروس كورونا، جميعهم بحالة صحية جيدة، منهم 6 حالات تعافت من المرض.